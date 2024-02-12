Общество 12 февраля 2024, 08:41 Московские специалисты восстановят в Донецке и Луганске в этом году 1237 зданий Собянин: московские специалисты продолжат восстанавливать Донецк и Луганск Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» / Соцсети

Читать 360tv в

Москва продолжает работы на важнейших для жизни участках в Донецке и Луганске. Сейчас специалисты приводят в порядок инженерные сети и общественные пространства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Начиная с 2022-го московские мастера смогли улучшить состояние 1720 зданий и сооружений, среди которых социально важные объекты; 555 километров инженерных сетей; 1,3 миллиона квадратных метров дорог.

Реклама

Вдобавок в городах-побратимах регулярно координируют работы бригады столичных коммунальщиков, чтобы проводить аварийно-восстановительные мероприятия и помогать в осенне-зимний период.

«Работы продолжатся и в этом году. В планах — восстановить и отремонтировать 1237 зданий и сооружений, почти 250 километров инженерных сетей и 230 тысяч квадратных метров дорог», — подчеркнул градоначальник.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объяснил, на сколько нужно отодвинуть ВСУ для прекращения обстрелов.