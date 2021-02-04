Россиян захотели избавить от ПФР

Объединившиеся перед выборами в Госдуму левые партии планируют добиться возвращения прежнего пенсионного возраста и упразднения частных и государственного пенсионного фонда. С таким заявлением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что действующие принципы страховой и накопительной пенсии себя не оправдали, поэтому нужно вернуться к солидарной пенсионной системе, когда выплаты идут напрямую из федерального бюджета.

«Только так можно гарантировать россиянам достойную старость», — привела пресс-служба «Справедливой России» слова Миронова.

Он подчеркнул, что восстановление солидарной пенсионной системы отражено в манифесте об объединении левых партий в единую коалицию.

Миронов пояснил, что после ликвидации ПФР все взносы будут напрямую поступать в бюджет, откуда после будут распределяться в виде выплат. По мнению политика, сегодня значительная часть поступающих в государственный фонд средств тратится на его содержание. При этом бюджет ПФР ежегодно остается дефицитным. Там не хватает около трех триллионов рублей на выплату пенсий и пособий.

«Размер будущей пенсии должен рассчитываться на основании трех простых параметров: зарплаты, условий труда и трудового стажа. А размер пенсии не должен быть ниже прожиточного минимума», — подчеркнул лидер эсеров.

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединились в единый левый блок, которым они намерены баллотироваться в Госдуму. Новое политическое объединение получило название социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

В конце января лидеры трех политических объединений Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали манифест, в котором изложили свою программу. Объединенное движение выступает за усиление роли государства в экономике, прогрессивную шкалу налогообложения, ужесточение ответственности за коррупцию, повышение МРОТ, пенсий и социальных пособий.