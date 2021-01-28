Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединились

Лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических партий. Документ включает «12 принципов правды, патриотизма и справедливости».

Церемония подписания документа прошла в четверг, 28 января, в Государственном центральном музее современной истории России. Новая партия будет называться Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Документ, по сообщению ТАСС, включает 12 принципов правды, патриотизма и справедливости. Партия выступает за усиление роли государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупционные преступления, повышение МРОТ, пенсий и социальных пособий, постепенный отказ от ЕГЭ, бюджетную децентрализацию.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал подписание манифеста историческим документом, сообщила «Газета.ru». Объединение левых сил, по его мнению, положит «начало правильному пути».

Миронов отметил, что в новой партии будет один председатель. В этой роли он видит себя и надеется, что однопартийцы его поддержат. Захар Прилепин и Геннадий Семигин, руководители «За правду» и «Патриоты России» соответственно, могут занять должности сопредседателей. Все трое планируют баллотироваться в новый созыв Госдумы по партийному списку.

Руководитель исполкома партии «Патриоты России» Надежда Корнеева рассказала журналистам, почему решила объединиться с партиями «Справедливая Россия» и «За правду». Она считает, что Россия нуждается в мощной лево-патриотической силе, когда «фактически начинается холодная война, а внутри страны существует множество социальных проблем».