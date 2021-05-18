СМИ: правительство хочет продлить налоговые льготы для лекарств из ЕАЭС

Минздрав предложил продлить льготный налоговый режим для лекарств и медицинских изделий из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Законопроект планируют внести в Госдуму в июне, сообщили «Известия».

Льготы действуют до января 2022 года. При их отмене товары из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии будут облагаться НДС по ставке 20%.

Речь идет о 30 тысячах позиций, включая лекарства от коронавируса, медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких.

При повышении ставки до 20% не удастся достигнуть целевых показателей по проекту «Здравоохранение», сообщили в Минздраве. В связи с этим ведомство попросило оперативно утвердить поправки в Налоговый кодекс.

Председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал инициативу важной, поскольку «особенно сегодня нам необходимо обеспечивать доступность и качество медицинской помощи и медицинских изделий, а это напрямую связано с ценовой политикой».

Ранее в Совете Федерации предложили ввести минимальные розничные цены на весь алкоголь. Чтобы расширить перечень, понадобится договориться с партнерами по ЕАЭС.