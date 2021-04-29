Минимальную цену на весь алкоголь предложили ввести в России

В Совете Федерации предложили ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на все спиртные напитки и этиловый спирт. Инициативу по установлению такой стоимости рассмотрит Минфин.

Сейчас минимальные розничные цены установлены только на игристые вина и алкогольные напитки с содержанием спирта свыше 28%. Добавить в перечень менее крепкое спиртное можно будет только при корректировке договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщила газета «Известия».

В связи с этим Минфин разработал проект поправок в документ, заявил замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов. Он пояснил, что изменения позволят вводить МРЦ на весь алкоголь входящим в ЕАЭС странам.

В Евразиссйкой экономической комиссии отметили, что обсуждают вопрос совершенствования договора. В совещаниях принимает участие ФАС, которая планирует проанализировать в 2021 году рынок алкогольной продукции. В ведомстве считают, что для формирования взвешенной позиции по минимальным ценам стоит дождаться завершения исследования.