Власть 02 июля 2023, 15:01 ЛДПР поддержит Бута в желании избираться — Нилов Депутат ГД Нилов заявил, что ЛДПР поддержит Бута в желании избраться в Ульяновской области РИА «Новости»

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Депутаты от ЛДПР поддержат предпринимателя Виктора Бута, если он решит избираться от партии в заксобрание Ульяновской области, заявил «Осторожно Media» зампред фракции в Госдуме Ярослав Нилов. По его словам, все зависит от желания самого россиянина, сообщил Telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Парламентарий заявил о поддержке предпринимателя партией.

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«Да, действительно, такой вариант рассматривался — и все члены высшего совета это поддержали. Дело за решением самого Бута», — отметил Ярослав Нилов.

Об утверждении Виктора Бута кандидатом на выборы в законодательное собрание Ульяновской области стало известно 2 июня.

«По результатам тайного голосования <…> избраны <…> территориальная группа № 10. <…> Первый — Бут Виктор Анатольевич», — процитировал представителя счетной комиссии ТАСС.

Виктора Бута арестовали по запросу США в 2008 году. В Россию его удалось вернуть в декабре прошлого года. По словам предпринимателя, американские власти пытаются привлечь внимание обывателей, проводя политику уровня постановочных шоу.