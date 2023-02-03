Эксклюзив 03 февраля 2023, 23:00 «Поставленные бои, где никто никого не бьет». Виктор Бут сравнил политику США с американским реслингом Виктор Бут сравнил политику США с американским реслингом

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США ведут политику уровня постановочных шоу. Все это ради того, чтобы привлечь внимание обывателей. Властям не чужды скандалы и искусственные интриги, отметил Виктор Бут в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой. Он сравнил политику Штатов с американским реслингом, в котором все срежиссировано и никто никого не бьет.

Вся англосаксонская теория «разделяй и властвуй» строится на мелочных и циничных моментах, отметил Бут. Поэтому в США принято всегда показывать пальцем и обвинять. Он напомнил, как в Штатах появились стикеры на заправках с надписями «я сделал это».

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Также Бут обратил внимание на проведение предвыборной компании в США. По его словам, «это просто цирк». Собеседник «360» сравнил это с американским реслингом, где бои поставлены и никто никого не бьет, а идет словесное оскорбление и затем поставленные удары и разные приемы.

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«Американская политика — это фактически тот же реслинг. Все срежиссировано: все эти слова, все эти оскорбления», — считает Бут.

По его мнению, это делается ради привлечения внимания аудитории.

«Помните, как всегда говорили: „новость не в том, что собака укусила человека, а в том, что человек укусил собаку“. И вот это принцип, через который надо смотреть на западные средства массовой информации, понимая, что тот абсурд, который там показывают, имеет свой смысл», — сказал Бут.

Он также отметил, что никто не отменял программу промывки мозгов. Она успешно идет и с каждым годом все больше совершенствуется.

«Но есть одно очень важное мое скромное замечание: они свою аудиторию уже перекормили, и большинство населения уже просто не доверяет той информации, которую сливают так называемые СМИ основного потока», — заключил Бут.