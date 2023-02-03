03 февраля 2023, 23:00
«Поставленные бои, где никто никого не бьет». Виктор Бут сравнил политику США с американским реслингом
Виктор Бут сравнил политику США с американским реслингом
США ведут политику уровня постановочных шоу. Все это ради того, чтобы привлечь внимание обывателей. Властям не чужды скандалы и искусственные интриги, отметил Виктор Бут в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой. Он сравнил политику Штатов с американским реслингом, в котором все срежиссировано и никто никого не бьет.
Вся англосаксонская теория «разделяй и властвуй» строится на мелочных и циничных моментах, отметил Бут. Поэтому в США принято всегда показывать пальцем и обвинять. Он напомнил, как в Штатах появились стикеры на заправках с надписями «я сделал это».
Реклама
Также Бут обратил внимание на проведение предвыборной компании в США. По его словам, «это просто цирк». Собеседник «360» сравнил это с американским реслингом, где бои поставлены и никто никого не бьет, а идет словесное оскорбление и затем поставленные удары и разные приемы.
Реклама
«Американская политика — это фактически тот же реслинг. Все срежиссировано: все эти слова, все эти оскорбления», — считает Бут.
По его мнению, это делается ради привлечения внимания аудитории.
«Помните, как всегда говорили: „новость не в том, что собака укусила человека, а в том, что человек укусил собаку“. И вот это принцип, через который надо смотреть на западные средства массовой информации, понимая, что тот абсурд, который там показывают, имеет свой смысл», — сказал Бут.
Он также отметил, что никто не отменял программу промывки мозгов. Она успешно идет и с каждым годом все больше совершенствуется.
«Но есть одно очень важное мое скромное замечание: они свою аудиторию уже перекормили, и большинство населения уже просто не доверяет той информации, которую сливают так называемые СМИ основного потока», — заключил Бут.
США
Интервью
Виктор Бут
Реклама
Реклама