Состоялся первый телефонный разговор Лаврова и Блинкена

Глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонную беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Министр поздравил американского коллегу со вступлением в должность.

Телефонный разговор между Лавровым и Блинкеном стал первым после его утверждения на пост госсекретаря Соединенных Штатов. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Министр иностранных дел РФ заявил о готовности к конструктивному диалогу по многим темам, уточнило РИА «Новости».

В частности Лавров вместе с Блинкеном приветствовали продление ДСНВ. В беседе они также затронули вопрос контроля вооружений, учитывая выход США из ДРСМД. Обсуждение коснулось и перспектив Договора по открытому небу.

Глава российского МИД подтвердил открытость РФ для нормализации двусторонних отношений, которые будут основаны на взаимоуважении и балансе интересов. Министры условились постоянно поддерживать контакт по работе.

Блинкен, со своей стороны, указал на готовность к экспертному диалогу, который помог бы решить проблемы функционирования диппредставительств России и Соединенных Штатов.