Госдеп допустил введение санкций после обзора спецслужб по России

Американские спецслужбы готовят обзор по России, в том числе о вмешательстве в выборы президента США. По его итогам США могут ввести новые санкционные меры против РФ.

Речь идет о вариантах действий по составленному спецслужбами документу, уточнил ТАСС позицию Госдепартамента. Они «будут включать санкции».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце января заявил, что предвосхищать результаты обзора власти не намерены.

«Полную оценку» ситуации вокруг якобы вмешательства РФ в американские выборы, утверждений о готовности России платить боевикам в Афганистане за нападения на военных западной коалиции, недавней кибератаки и других вопросов поручил провести президент США Джо Байден.

МИД РФ в свою очередь потребовало, чтобы Госдеп и американское посольство в Москве прекратили вмешиваться во внутренние дела страны. В министерстве считают, что действия Вашингтона нацелены на сдерживание страны. И это такой же доказанный факт, как и распространение фейков и призывов к несанкционированным акциям «подконтрольными Вашингтону интернет-платформами».