Власть 29 марта 2023, 07:29 Лавров заявил об отсутствии контактов между США и Россией по ДСНВ Глава МИД Лавров заявил об отсутствии контактов между США и Россией по ДСНВ Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Россия сейчас никак не обсуждает с США Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Никаких контактов по Договору о стратегических наступательных вооружениях с американцами не ведется», — сказал он.

Реклама

По его словам, Россия готова сохранять установленные в ДСНВ потолки. Этот шаг США нужно расценивать как жест добровой воли. Лавров также указал на то, что американцы не должны иметь к РФ никаких претензий по поводу того, что российская сторона в конце месяца отказалась предоставлять им данные в рамках прекратившего действия соглашения.

Российский президент Владимир Путин сообщил 21 февраля о том, что Россия решила приостановить свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но речи о выходе из него пока не идет. Глава государства подписал соответствующий закон 1 марта.