Лавров заявил об отсутствии этики у западных СМИ после статей о Навальном

Он отметил, что Россия уже привыкла к огульным обвинениям со стороны стран Запада, которые предпочитают действовать через журналистов, сообщая очередную «сенсацию», будь то хакеры или двойное, тройное отравление Алексея Навального.

«Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и какие-либо навыки нормальной дипломатической работы», — сказал Лавров.

Министр отметил, что такое поведение свидетельствует о нежелании выполнять международные нормы, когда речь идет об установлении фактов. Такие попытки обвинений России Лавров назвал ущербными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это публикация западных СМИ о Навальном уже не напоминают информационные фейки.

«Есть такое английское слово bullshit (ерунда — примеч. ред.). Вот это bullshit», — заявил представитель Кремля.

Накануне появилось сразу две версии по ситуации с Навальным. Сначала издание Sunday Times со ссылкой на источники сообщило о второй попытке отравления, когда россиянин лежал в коме в омской больнице. На следующий день журнал Spiegel сообщил о нескольких попытках отравления Навального.

Алексей Навальный попал в больницу Омска 20 августа из самолета, летящего из Томска в Москву. На борту ему стало плохо и в больницу его доставили в коме. Врачи заявили, что могут поставить несколько диагнозов, но точной причины они не знаю. По решению родных Навального перевели в германскую клинику «Шарите». Через несколько дней власти Германии заявили, что в анализах россиянина нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок». На предложение Москвы наладить совместное расследование случившегося Берлин так и не ответил.