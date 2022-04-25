Лавров заявил о реальном риске ядерной войны

Риск ядерной войны реален, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Эту опасность, по его словам, нельзя недооценивать.

При этом российский министр в эфире Первого канала добавил, что есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу.

В январе страны «ядерной пятерки» переподтвердили тезис о недопустимости ядерной войны, напомнил Лавров.

«Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда, как вы и сказали, ссылаясь на уважаемых политологов, когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал Лавров.

Серьезное повышение военных расходов ведущими мировыми державами не спровоцирует прямые боевые столкновения между странами, поскольку существует угроза третьей мировой войны, считает политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Данила Гуреев. В эфире «360» он отметил, что фактически сегодня мы видим, что мировая политика меняется. Мы видим разрушение однополярного мира и выстраивание многополярного мира.