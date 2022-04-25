Третья мировая война не начнется с повышения трат на оружие

Серьезное повышение военных расходов ведущими мировыми державами не спровоцирует прямые боевые столкновения между странами, поскольку существует угроза третьей мировой войны. Об этом сообщил политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Данила Гуреев. Далее — прямая речь собеседника «360».

Суммарные военные расходы таких стран, как США, Китай, Индия, Великобритания, Россия и Франция, за прошедший год увеличились на два триллиона долларов. Давайте посмотрим, чем эти страны похожи и чем вызвано такое увеличение бюджета.

Во-первых, все эти страны так или иначе являются ядерными державами. Да, с разным количеством боеголовок, с разным качеством и разным способом доставки, но все они — ядерные державы.

Во-вторых, пять стран из списка являются постоянными членами Совета безопасности ООН: США, Россия, Китай, Великобритания и Франция.

Третье: все эти страны влияют на международную политику и участвуют во всех политических конфликтах на планете — напрямую или косвенно, зачастую [обеспечивая] военной помощью или поддерживая ту или иную сторону.

Однополярному миру конец

Фактически сегодня мы видим, что мировая политика меняется. Мы видим разрушение однополярного мира и выстраивание многополярного мира с влиянием всех этих политических игроков. Что это значит и чем вызвано увеличение бюджета? Такие страны, как США и их помощники, блок НАТО сопротивляются разрушению однополярного мира. А такие страны, как Индия, Китай или Россия, пытаются сломить эту систему и увеличить свое влияние на мировой арене.

Сегодня происходит формат непрямого противостояния между странами Запада и Востока, которые обретают экономическую и политическую силу. Если мы рассматриваем контекст с точки зрения мира, то не стоит опасаться, что увеличение военных бюджетов вызовет что-то плохое

Все эти страны ядерные, не будет обострения серьезного конфликта — это будет означать третью мировую войну и использование ядерного оружия, это понимают все. Поэтому само увеличение ядерного оружия и улучшение способов доставок является фактором сдерживания политического оппонента.

Но стоит отметить, что такая тенденция увеличения военных расходов сохранится в будущем, потому что этот передел мира только начался. Сложно прогнозировать сроки, какое-то время нам придется с этим пожить.