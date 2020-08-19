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    19 августа 2020, 14:12

    Кремль обозначил свою позицию по выборам в Белоруссии

    Анатолий Минкин

    Попытки других стран вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Белоруссии, существуют. Москва считает их недопустимыми. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что все, что сейчас происходит на территории союзного государства, — это внутреннее дело Белоруссии. Поэтому нужно сохранять ситуацию в правовом поле и налаживать диалог внутри страны. При этом нельзя допускать того, чтобы в это дело вмешивались другие государства.

    «Мы сожалеем, что попытки такого непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, сами считаем такое вмешательство недопустимым», — заявил Песков.

    Также он отметил, что Россия не будет оказывать помощь Белоруссии в рамках договоров о коллективной безопасности и Союзном государстве.

    «Там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности и, собственно, и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет», — подытожил представитель Кремля.

    Кремль обозначил свою позицию по выборам в Белоруссии | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Вторую неделю в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Участники не согласны с итогами выборов президента, на которых победил действующий глава страны Александр Лукашенко.

    Ситуацию в Белоруссии президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава правительства Германии заявила, что белорусские власти не должны использовать силовые методы против демонстрантов. Кроме того, им нужно наладить диалог с оппозицией, чтобы прийти к компромиссу в сложившейся ситуации. Путин отметил, что любые попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии неприемлемы.

    О своих переговорах с европейскими лидерами Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко. Лидер союзного государства на этой неделе звонил в Москву уже несколько раз.

    Новости SMI.FM