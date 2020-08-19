Кремль обозначил свою позицию по выборам в Белоруссии

Представитель Кремля отметил, что все, что сейчас происходит на территории союзного государства, — это внутреннее дело Белоруссии. Поэтому нужно сохранять ситуацию в правовом поле и налаживать диалог внутри страны. При этом нельзя допускать того, чтобы в это дело вмешивались другие государства.

«Мы сожалеем, что попытки такого непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, сами считаем такое вмешательство недопустимым», — заявил Песков.

Также он отметил, что Россия не будет оказывать помощь Белоруссии в рамках договоров о коллективной безопасности и Союзном государстве.

«Там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности и, собственно, и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет», — подытожил представитель Кремля.

Источник фото: телеканал «360»

Вторую неделю в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Участники не согласны с итогами выборов президента, на которых победил действующий глава страны Александр Лукашенко.

Ситуацию в Белоруссии президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава правительства Германии заявила, что белорусские власти не должны использовать силовые методы против демонстрантов. Кроме того, им нужно наладить диалог с оппозицией, чтобы прийти к компромиссу в сложившейся ситуации. Путин отметил, что любые попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии неприемлемы.

О своих переговорах с европейскими лидерами Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко. Лидер союзного государства на этой неделе звонил в Москву уже несколько раз.