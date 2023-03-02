Власть 02 марта 2023, 14:24 Лавров заявил, что Украину настраивают на продолжение противостояния с Россией Представитель МИД Лавров: Украину настраивают на продолжение противостояния с Россией РИА «Новости»

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Запад настраивает Украину на продолжение конфликта с Россией. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели. Его выступление показала платформа «Смотри».

«Украину настраивают на продолжение войны. Когда Украина была готова к переговорам — в конце марта прошлого года — и когда предложила принцип урегулирования, который мы поддержали, и готовы были на этой основе поддержать соответствующий договор, Украине ударили по рукам», — заявил Лавров.

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По его словам Великобритания, США и ряд стран ЕС видели готовность России подписать договор и при этом подсказали киевскому режиму тянуть время и начать истощать страну, добиваться победы над ней на поле боя.

Лавров находится в Индии на саммите G20. Он также заявил, что остальные участники «Большой двадцатки» проигнорировали призыв российской стороны провести честное расследование по взрывам на «Северных потоках». Министр подчеркивал, что Россия должна участвовать в выяснении обстоятельств случившегося.