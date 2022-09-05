Спецоперация 05 сентября 2022, 06:23 Поделиться Telegram

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Viber Депутат бундестага обвинила Запад и Украину в нежелании идти на переговоры с Россией Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала Германию склонить Зеленского к переговорам РИА «Новости»

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Киевскому режиму следует отказаться от идеи вернуть Крым, а Западу в лице Германии склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией во избежание эскалации конфликта. Об этом заявила в интервью сайту t-online депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

Депутат признала, что для киевского режима принципиальным вопросом является принадлежность Крыма, однако вернуть его в состав Украины не удастся, это нереалистичная цель. Если Владимир Зеленский продолжит настаивать на изгнании русских с полуострова, этот конфликт затянется навечно. Жертвы в виде десятков и сотней тысяч жизней не стоят этого.

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«Спецоперация Украине может быть завершена только путем переговоров. Но Запад и Украина совсем не готовы к этому. <…> Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта, мы также должны дать понять это Зеленскому. Нужны переговоры», — сказала она.

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Россия готова пойти на них, нужно лишь убедить президента России Владимира Путина согласиться на компромисс, отметила Сара Вагенкнехт. В качестве аргумента она привела зерновое соглашение — мало кто верил в то, что они возможны, однако суда вновь возят пшеницу.

Она также отметила, что санкции разорили Германию, а не Россию, поэтому экономическую войну нужно остановить. Сара Вагенкнехт указала на то, что Турция, США и Саудовская Аравия тоже в разное время нарушили международное право, но их не наказали санкциями.

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