Власть 06 июня 2023, 01:04 Лавров заявил, что обещанные ВСУ истребители F-16 могут нести ядерное оружие Лавров: одна из планируемых к поставкам модификаций F-16 может нести ядерное оружие U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад готовится к тому, чтобы продолжить эскалацию конфликта на Украине. Это доказывается тем, что США и их союзники вслед за танками всерьез «готовят» истребители F-16, сказано в тексте выступления министра в ходе визита на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане. Документ опубликован на сайте ведомства.

Лавров заметил, что от руководителей западных стран можно ждать чего угодно.

Реклама

«Говорят, две эскадрильи передают, кто говорит восемь. Готовятся к тому, чтобы продолжать эскалацию войны, которая была развязана против нас», — сообщил глава МИД.

Уже сейчас ходит много разговоров, откуда будут взлетать эти самолеты. Но самое важное — одна из модификаций F-16 может нести ядерное оружие.

«Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам», — сделал вывод дипломат.

Западники, посчитал Лавров, хотят, чтобы Россия была частью только «мирового большинства», которое американцы, англосаксы и их союзники просто эксплуатировали, как это было в колониальные времена. Проще говоря, они хотят жить за чужой счет, констатировал министр.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что планам Запада по разделению России и Украины не суждено сбыться.