Власть 06 июня 2023, 00:03 Лавров предрек провал планам Запада на разделение Украины и России Глава МИД РФ Лавров: планам Запада на разделение Украины и России не суждено сбыться РИА «Новости»

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Планам Запада по разделению России и Украины не суждено сбыться, сомнений в этом нет. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Слова главы внешнеполитического ведомства РФ опубликовали на сайте российского МИД.

«[Киев] „вскармливался“ Соединенными Штатами в сугубо русофобском ключе, следуя заветам печально известных американских политологов о том, что нужно сделать все, чтобы Украина никогда больше не была вместе с Россией. У нас ни у кого нет сомнений, что этим планам не суждено сбыться», — сказал Лавров.

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Такое заявление министр сделал в ходе визита на 201-ю российскую военную базу.

Ранее Лавров во время заседания российско-белорусского форума историков заявлял о планах западных стран также поссорить народы России и Белоруссии, чтобы не допустить укрепления Союзного государства. Он отметил, что Запад продолжает попытки фальсификации истории: переписывает учебники, искажает факты и сносит памятники. Лавров предложил выход из ситуации «воссозданием объективной картины прошлого».