США понадеялись на обсуждение с Россией обмена Грайнер после вынесения приговора

Американские власти рассчитывают, что после вынесения приговора американской баскетболистке Бриттни Грайнер Россия пойдет на диалог об ее обмене. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Это зависит от российской стороны. Мы по-прежнему готовы к тому, чтобы наше предложение было серьезно рассмотрено в положительном ключе», — сказал Кирби журналистам. Цитату привел ТАСС.

Во время брифинга представителя Белого дома спросили, говорит ли о готовности России к обмену недавний телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Я не стану вести переговоры публично. Диалог продолжается на различных уровнях», — ответил Кирби.

Химкинский суд Московской области 4 августа приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Президент США Джо Байден назвал решение суда неприемлемым. Баскетболистку задержали в феврале в аэропорту Шереметьево. Она пыталась провезти гашишное масло, спрятанное в капсулу для вейпа.