Работа биологических лабораторий на Украине представляет риск для биологической безопасности всего мира, сообщила РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она назвала не соответствующими действительности заявления о том, что биолаборатории якобы работали во благо украинцев.

«То, что вскрылось в результате нахождения специалистов — наших военных — на этой территории, является риском биологической безопасности для всего мира. Недавние заявления о том, что все это делалось якобы во благо украинского народа, совершенно не соответствуют действительности», — подчеркнула Попова.

Ранее США признались, что помогли 46 биологическим объектам на Украине за 20 лет. Утверждалось, что программы носили исключительно гражданский характер. Однако, по данным посольства России в США, американцы занимались испытаниями нейромодуляторов и изучали способы передачи инфекций и вирусов. Это подтвердили официальные материалы, найденные на территории Украины.

Как заметил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, спецоперация подтвердила подозрения России о том, что Украина стала площадкой для американских военно-биологических программ.