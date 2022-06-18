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    18 июня 2022, 09:54

    Попова заявила, что биолаборатории на Украине представляют риск для безопасности мира

    Глава Роспотребнадзора Попова: биолаборатории на Украине — риск для безопасности мира

    Оксана Кириллова

    Работа биологических лабораторий на Украине представляет риск для биологической безопасности всего мира, сообщила РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она назвала не соответствующими действительности заявления о том, что биолаборатории якобы работали во благо украинцев.

    Попова заявила, что биолаборатории на Украине представляют риск для безопасности мира

    «То, что вскрылось в результате нахождения специалистов — наших военных — на этой территории, является риском биологической безопасности для всего мира. Недавние заявления о том, что все это делалось якобы во благо украинского народа, совершенно не соответствуют действительности», — подчеркнула Попова.

    Ранее США признались, что помогли 46 биологическим объектам на Украине за 20 лет. Утверждалось, что программы носили исключительно гражданский характер. Однако, по данным посольства России в США, американцы занимались испытаниями нейромодуляторов и изучали способы передачи инфекций и вирусов. Это подтвердили официальные материалы, найденные на территории Украины.

    Как заметил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, спецоперация подтвердила подозрения России о том, что Украина стала площадкой для американских военно-биологических программ.