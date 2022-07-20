Лавров указал на умение Зеленского переобуваться

Президент Украины Владимир Зеленский — артист, который играет по системе Станиславского и очень быстро переобувается. Такое мнение о президенте Украины выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT и РИА «Новости».

«Артист, да, по системе Станиславского, переобувается очень быстро», — сказал Лавров.

Министр добавил, что Зеленский пришел к президентству с лозунгами, обещая вернуть Украине мир и покой, а также соблюдать права русскоговорящего населения.

Ранее Лавров уже говорил, что Зеленский — артист, играющий по системе Станиславского. Тогда глава МИД вспомнил, что нынешний президент Украины играл демократа в сериале «Слуга народа», борца с коррупцией и дискриминацией. Однако сейчас всего этого нет.

Президент России Владимир Путин тоже говорил, что власти Украины отказываются выполнять договоренности. Хотя от этого зависит конечный результат.