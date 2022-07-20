Путин уличил власти Украины в нежелании исполнять договоренности

Президент РФ Владимир Путин указал, что на Украине отказались выполнять достигнутые договоренности. Желания вернуться к диалогу у Киева нет.

Российский лидер после саммита в Тегеране ответил на вопрос журналистов о возможной встрече с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Известные переговоры в Стамбуле были, когда мы фактически достигли соглашения, осталось его только парафировать», — напомнил Путин.

После этого, подчеркнул он, российские войска отошли от центра Украины. И киевские власти исполнять фактически достигнутые соглашения отказались.

«Конечный результат зависит не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», — заключил президент РФ.

Путин поблагодарил заинтересованные в урегулировании конфликта страны, в том числе Турцию и Саудовскую Аравию, за предложение помощи.

«Даже желание внести вклад в благородное дело уже дорогого стоит», — заметил российский лидер.