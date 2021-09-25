Лавров сравнил идею США провести «Саммит демократий» с холодной войной

Предложение США провести «Саммит демократий» выдержано в духе холодной войны и напоминает «крестовый поход» против несогласных. Несмотря на заявления Вашингтона о нежелании разделять мир на противостоящие блоки, он станет шагом к расколу мира на «своих» и «чужих».

Об этом в своем выступлении на генассамблее ООН заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

«Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути, эта инициатива — вполне в духе „холодной войны“ — провозглашает новый идеологический „крестовый поход“ против всех несогласных», — приводит его слова РИА «Новости».

Лавров отметил также желание западных стран перевести обсуждение ключевых проблем в удобные для них форматы. Он подчеркнул, что Запад хотел бы исключить страны со своей собственной — иной — точкой зрения из процесса выработки глобальных решений. Он напомнил, что по такой же логике Германия и Франция объявили о создании «альянса мультилатералистов», несмотря на то, что существует ООН.

Предложение о проведении «Саммита демократий» стало итогом встречи президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Лидеры двух стран также договорились об общем подходе к России и Китаю.