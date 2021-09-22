Джонсон и Байден договорились о новом подходе к России и Китаю

Британский премьер-министр Борис Джонсон и президент США Джо Байден договорились, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях, которые разделяют Штаты и Великобритания. Об этом сообщил представитель Джонсона по итогам переговоров двух политиков в Белом доме.

«Премьер-министр и президент обсудили ряд международных тем, включая Китай и Россию. Они договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей», — сказано в заявлении представителя премьер-министра Великобритании. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что Джонсон с нетерпением ждет объявленного Байденом «Саммита за демократию», который пройдет 9–10 декабря. Мероприятие должно помочь «осуществить международные действия».

На предстоящем саммите рассмотрят три темы: борьба с коррупцией, защита от авторитаризма и уважение прав человека.

Джонсон и Байден в контексте общих ценностей упомянули новое партнерство в сфере безопасности США, Великобритании и Австралии — AUKUS.

«Президент и премьер-министр согласились с тем, что партнерство AUKUS, объявленное на прошлой неделе, ясно воплощает общие ценности Великобритании и Америки и их подход к миру», — сказал представитель Джонсона.

По его словам, оба лидера подчеркнули важность той роли, которую данный альянс будет играть в продвижении мира и стабильности в мире.