Лавров сообщил о случаях ксенофобии в отношении русскоговорящих в Казахстане

Случаи ксенофобии в Казахстане происходят из-за желания оговорить сотрудничество страны с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

Он отметил, что в последнее время участились случаи проявления ксенофобии в отношении говорящих по-русски граждан Казахстана.

«Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — охарактеризовал он существующую проблему.

Однако министр отметил, что связи с Казахстаном настолько крепки, что позволяют своевременно отвечать на каждый такой случай. Для этого задействованы структуры МИД, органы правопорядка и администрация, ведется активная информационная работа.

Россия и Казахстан также сотрудничают и по другим направлениям. Речь идет о контроле угроз из Афганистана. В частности, это касается проблем с террористами и наркотрафиком.

«С созвучных позиций выстраиваем диалог с фактическими властями этой страны — в интересах прочного межафганского урегулирования и устранения многоплановых вызовов на южных рубежах СНГ», — сказал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что на данный момент слаженные действия обеих стран обеспечивают должный уровень безопасности и неприкосновенность границ.