Власть 29 декабря 2022, 07:26 Лавров счел украинских политиков недоговороспособными Глава МИД РФ Лавров назвал украинских политиков недоговороспособными РИА «Новости»

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Действующие политики на Украине недоговороспособны, они в своем большинстве — русофобы. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА «Новости».

«Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них — откровенные русофобы», — сказал министр.

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Лавров в интервью для программы «Большая игра» на Первом канале подчеркнул, что российская сторона выступает за переговоры, но никаких серьезных предложений по этим вопросам не следует.

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Он напомнил, что Украина сначала говорила о нежелании садиться за стол переговоров с действующей российской властью. Сейчас же глава МИД этой страны Дмитрий Кулеба и вовсе говорил о том, что киевский режим ждет капитуляции России и выплаты репараций.

По мнению главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева, переговоры по украинскому конфликту возобновятся, когда этого захотят Соединенные Штаты.