Лавров рассмешил зал, отвечая на вопрос о подготовке к выборам в США
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Интервьюер Лаврова задал ему вопрос о подготовке России к выборам в США, которые состоятся в 2020 году. Министр иностранных дел России тут же ответил и позабавил присутствующих зрителей.
«Мы решим эту проблему, не волнуйтесь», — пошутил Лавров.
Этот вопрос Лаврову не могли не задать на международном форуме из-за продолжающихся обвинений России во вмешательстве в американские выборы. По информации сайта «Газета.ru», ранее чиновники и представители власти из США говорили, что Россия попытается вновь влезть в выборы страны.
В начале октября на эту же тему пошутил президент РФ Владимир Путин. Глава государства присутствовал на Российской энергетической неделе и в шутку пообещал вмешаться в выборы в США.
«Обязательно будем вмешиваться в следующие выборы США, скажу вам по секрету. Только никому не говорите. Чтобы развеселить вас там окончательно», — сказал Путин.