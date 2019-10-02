Путин пошутил в ответ на вопрос о вмешательстве в американские выборы. Видео

Президент России Владимир Путин пошутил, отвечая на вопрос о вмешательстве РФ в американские выборы 2020 года. Москва «обязательно это сделает», сказал он.

«По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Ладно?» — пошутил президент.

Отвечая уже серьезно, Владимир Путин сказал, что Россию не интересует вмешательство во внутренние дела США, сообщил «Интерфакс».

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«Какие там выборы будут, нас совсем не интересует, мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ. Будет Трамп, значит, будем работать с ним, если нет, то нет», — заявил российский лидер.

По его словам, Кремль действительно следит за политической борьбой внутри Штатов, но вмешиваться в какие-либо процессы «себе дороже».

«Зачем нам это нужно? Это не соответствует ни нашим интересам, ни принципам, ни практике российской внешней политики», — отметил Путин.

Во время выступления главы государства американский журналист задал вопрос о возможных ошибках, которые Москва хотела бы изменить в отношении Вашингтона.

«Мы не совершили ни одного деструктивного шага в отношении США, просто ни одного», — ответил лидер России.

Затем он обратился непосредственно к иностранцу и попросил предоставить какие-либо доказательства или обоснования, если тот другого мнения.