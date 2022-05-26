Лавров рассказал о паранойе западных стран

Западным странам пора избавляться от параноидальной привычки видеть угрозу в любом процессе, который они не контролируют. Такое мнение выразил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

В беседе с телеканалом RT Arabic глава МИД РФ напомнил, что готовится очередной саммит БРИКС.

В его рамках, как отметил Лавров, будет создан формат «аутрич». В нем будет принимать участие «целая дюжина развивающихся государств».

«Знаем, что у наших западных друзей много всяких фобий, комплексов: собственного превосходства, непогрешимости. Но у них еще есть паранойя. В любом процессе, где Запад не участвует и не контролирует, они видят фронду, угрозу своему доминированию», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также добавил, что от этих манер и привычек пора избавляться.

В интервью телеканалу Лавров также сказал о том, что поставки Западом дальнобойного оружия, которое может нанести удар по территории России, приведут к серьезной эскалации. Глава МИД РФ подчеркнул, что именно такие виды оружия публично требует у стран Запада украинский лидер Владимир Зеленский.