Лавров предупредил Запад о последствиях поставок Украине угрожающего России оружия
Лавров: поставки Украине западного орудия, способного ударить по РФ, приведут к эскалации
Поставки Западом дальнобойного оружия, которое может нанести удар по российской территории, приведут к серьезной эскалации. Такое заявление в интервью телеканалу RT Arabic сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что именно такие виды оружия публично требует у западных стран президент Украины Владимир Зеленский.
«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно <...> накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации», — заявил Лавров.
Министр добавил, что западные страны уже получили предупреждение о том, что ведение прокси-войны руками украинских нацистов станет еще одним шагом к серьезной эскалации.
Глава МИД отметил, что это понимают только немногие здравые умы, которые остались в западных странах.
Лавров также выразил уверенность, что попытки НАТО превратиться в глобальный альянс с претензией на мировое военное доминирование — это опасный путь, который обязательно завершится провалом.
В конце апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что нападение украинских войск на российские объекты соответствует международным нормам.