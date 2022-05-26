Лавров предупредил Запад о последствиях поставок Украине угрожающего России оружия

Поставки Западом дальнобойного оружия, которое может нанести удар по российской территории, приведут к серьезной эскалации. Такое заявление в интервью телеканалу RT Arabic сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что именно такие виды оружия публично требует у западных стран президент Украины Владимир Зеленский.

«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно <...> накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации», — заявил Лавров.

Министр добавил, что западные страны уже получили предупреждение о том, что ведение прокси-войны руками украинских нацистов станет еще одним шагом к серьезной эскалации.

Глава МИД отметил, что это понимают только немногие здравые умы, которые остались в западных странах.

Лавров также выразил уверенность, что попытки НАТО превратиться в глобальный альянс с претензией на мировое военное доминирование — это опасный путь, который обязательно завершится провалом.

В конце апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что нападение украинских войск на российские объекты соответствует международным нормам.