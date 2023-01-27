27 января 2023, 02:42
Лавров рассказал о логистических возможностях Эритреи
Глава МИД Лавров: РФ и Эритрея проработают логистические возможности порта Массауа
Россия и Эритрея планируют детально проработать возможность использования логистического потенциала порта Массауа и транзита через аэропорт города, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи со своим африканским коллегой. Слова российского дипломата передал ТАСС .
«Среди перспективных планов упомяну возможности использования логистического потенциала порта Массауа. Аэропорт Массауа представляет интерес с точки зрения транзита», — отметил Лавров.
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Министр иностранных дел находится в рабочей поездке по странам африканского континента. Его визит начался с посещения ЮАР, которая входит в БРИКС. Летом 2022 года Лавров посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго.
Сближение России со странами Африки, а также наращивание двустороннего сотрудничества вызвало обеспокоенность в Германии. МИД ФРГ написал в Twitter, что приезд Лавров связан не с желанием «посмотреть на леопарда», а чтобы заявить — «партнеры Украины хотят уничтожить все русское».
Однако в Африканском союзе это заявление восприняли как оскорбление населения континента. После этого немецкому министерству пришлось извиниться.
Сергей Лавров
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