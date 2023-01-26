Мир 26 января 2023, 23:43 Африка заставила Германию извиниться за твит о Лаврове МИД Германии извинился перед Африканским союзом за твит о поездке Лаврова РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел Германии принесло извинения пресс-секретарю Африканского союза Эббе Калондо за твит о визите главы МИД России Сергее Лаврове. Слова немецкого ведомства в Африке сочли неуместными.

«Мы ценим наших африканских партнеров. Наш твит никоим образом не был предназначен для оскорбления», — говорится в сообщении.

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МИД ФРГ в Twitter прокомментировало турне Лавров по африканским странам. Дипломаты отметили, что российский министр приехал в Африку не для того «чтобы смотреть на леопарда», а чтобы заявить — «партнеры Украины хотят уничтожить все русское».

Африканский союз расценил эти слова как насмешку над континентом. Эбба Калондо в своем твите поинтересовалась у Германии, приехала ли министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Африку для наблюдения за животными. Пресс-секретарь Африканского союза также спросила, не является ли шуткой для Германии природа и население континента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о визите Лаврова в Анголу.