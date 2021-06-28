США после саммита с Россией заявили, что для нормализации отношений Москве нужно изменить поведение. Этой позиции стал «с удовольствием подпевать» Евросоюз, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мгновенно озвученная по итогам переговоров [президентов России и США] прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более, что европейские столицы, уловив настроения „большого брата“, сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать», — написал министр в своей статье для «Коммерсанта».

Он добавил, что суть высказываний США заключается в том, что России нужно изменить свое поведение для нормализации отношений. При этом Лавров призвал посмотреть, как теперь будут проходить консультации между двумя странами. Он также напомнил, что Байден перед переговорами с Путиным посетил саммиты G7 и НАТО.

«Эти заседания тщательно готовились таким образом, что не остается каких-либо сомнений: Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других — прежде всего Россию и Китай — заставлять следовать заданному им курсу», — отметил глава российского МИД.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошел в Женеве 16 июня.