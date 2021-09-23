Лавров провел встречу с новой главой МИД Великобритании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретился со своей британской коллегой Элизабет Трасс. Ее назначили на этот пост на прошлой неделе. Информация о переговорах опубликована на сайте МИД РФ.

Встреча состоялась в закрытом режиме на фоне новых обвинений Великобритании в адрес российских властей по делу об отравлении Скрипалей. Дипломаты обсудили двусторонние отношения.

«С российской стороны вновь констатированы отсутствие прогресса в решении проблем, препятствующих возобновлению полноформатного политического диалога, сохраняющееся нежелание Лондона выстраивать межгосударственные связи на основе равноправия и взаимного уважения интересов», — сказано в сообщении.

Лавров призвал Великобританию к ответственному сотрудничеству и конкретным действия — только при взаимодействии удастся сформировать позитивную повестку.

Скотленд-Ярд 21 сентября обвинил еще одного россиянина в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, которое произошло в марте 2018 года в Солсбери. Британские правоохранительные органы заявили, что в преступлении замешан сотрудник российских спецслужб Денис Сергеев, он во время операции якобы использовал псевдоним Сергей Федотов.

Его обвинили в покушении на убийство, использовании химического оружия и нанесении тяжких телесных повреждений полицейскому.