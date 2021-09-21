Стали известны подробности о третьем подозреваемом в деле Скрипалей

В британской полиции рассказали подробности дела об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей. Правоохранительный органы заявили, что «Сергей Федотов» является вымышленным именем сотрудника ГРУ Дениса Сергеева. Его обвиняют в заговоре с целью убийства Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Об этом написало РИА «Новости» во вторник, 21 августа.

По данным британской полиции, «Сергей Федотов» прилетел в лондонский аэропорт Хитроу около 11:00 2 марта 2018 года прямым рейсом из Москвы. Остальные два фигуранта дела Петров и Боширов прибыли в Лондон на четыре часа позже.

Федотов поселился в центральной гостинице Лондона. Он находился там в период с 2 по 4 марта 2018 года. Пробы, которые взяли на экспертизу из его номера, подтверждают его присутствие. Однако следов химического оружия там найдено не было.

Следствие уточняет, что мужчина неоднократно встречался с Петровым и Бошировым во время выходных, проведенных в Лондоне. Полиция опубликовала его фото и призвала граждан сообщать о любой информации про этого человека.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Это событие вызвало резонанс во всем мире. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей химическим веществом причастно российское государство. Москва категорически отрицает данное обвинение.