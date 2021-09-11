Лавров призвал решить вопрос с беженцами из Афганистана

Россия считает, что необходимо решить проблему беженцев из Афганистана — ведь они могут прийти в Европу. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

Его процитировало РИА «Новости».

«Есть у нас общая озабоченность угрозой нарастания потока беженцев из Афганистана на территории сопредельных государств, многие из которых будут пытаться прорваться в Европу», — отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, это может создать сложности для государств, куда афганцы, возможно, придут без приглашения. Он подчеркнул, что эту проблему необходимо в ближайшее время решить. Нужно использовать возможности вовлеченных стран — в первую очередь, тех, чья политика привела к такому развитию событий в Афганистане.

Талибы* захватили власть в Афганистане в середине августа после того, как взяли без боя Кабул. На следующий день после этого они заявили, что 20-летняя война закончена. Вместе с этим американцы выводили из страны свои войска.

Движение «Талибан»* в начале сентября объявили состав временного правительства Афганистана. Все это время часть афганцев пытаются покинуть родную страну. Европа готова принять часть беженцев.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.