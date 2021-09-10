Талибы* отказали афганским женщинам в правительственных должностях

В Афганистане женщинам не предоставят ни одной должности в новом правительстве. Талибы* заявили, что задача жительниц страны заключается в том, чтобы рожать детей и давать им образование.

Представитель движения «Талибан»* Сайед Зекрулла Хашими указал на отсутствие необходимости в том, чтобы женщины состояли в кабинете министров. Его слова привел телеканал Tolo News.

«Женщины Афганистана дают жизнь народу Афганистана, обучают исламской этике. Женщина не может выполнять работу в министерстве», — сказал он.

Хашими назвал подобные обязанности для женщины непосильными. Накануне еще один представитель талибов* Забиулла Муджахид допустил, что в будущем в афганском правительстве появятся должности в том числе для женщин.

«Талибан»* неоднократно заявлял, что приложит усилия для улучшения положения женщин в стране, и опроверг слухи о запрете для представительниц прекрасного пола на учебу.

*«Таблиан» — запрещенная в РФ террористическая организация.