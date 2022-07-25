Лавров приехал с рабочим визитом в Конго

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Республику Конго. Его поездка носит рабочий характер, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сергей Лавров прибыл с визитом в Республику Конго. Это первый визит министра иностранных дел России/СССР в Республику Конго», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

К посту она добавила ролики со встречей российского министра. На кадрах видно, что самолет Лаврова приземлился в Конго, когда на улице уже стемнело. В аэропорту его встречало большое количество людей.

Как подчеркнула Захарова, после освобождения от колониального гнета Франции Республика Конго развивала дружеские отношения с Советским Союзом. Страны поддерживали друг друга на международной арене.

«Советские специалисты помогали становлению независимой республики, в том числе возводили инфраструктурные объекты в стране. Всего в СССР и России получили образование свыше 8000 конголезских граждан, многие из которых заняли руководящие должности», — отметила она.

Ранее Лавров посетил с рабочим визитом Египет. После Конго он отправится в Уганду и Эфиопию в рамках турне по Африке.