Египет стал первой страной в рабочем турне Лаврова по Африке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Египет для переговоров с руководством страны. Это первая страна из предстоящего турне главы внешнеполитического ведомства России по странам Африки. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как сообщило РИА «Новости», в списке Лаврова значатся поездки в Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

«Завтра состоятся переговоры с руководством Египта. Визитом в эту дружественную страну министр иностранных дел России начинает турне по государствам Африки», — написала Захарова.

Представитель МИД добавила, что сейчас американские дипломаты попросили руководство африканских государств не фотографироваться с Лавровым, чтобы Россия не использовала снимки, как доказательство отсутствия изоляции.

«Они даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности высокопоставленных представителей США», — резюмировала Захарова.