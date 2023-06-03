Мир 03 июня 2023, 12:06 Лавров заявил о планах Запада поссорить братские народы России и Белоруссии Глава МИД РФ Лавров: Запад хочет не допустить укрепления Союзного государства РИА «Новости»

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Страны коллективного Запада намерены поссорить народы России и Белоруссии, чтобы не допустить укрепления Союзного государства. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания российско-белорусского форума историков.

По словам главы МИД РФ, Запад продолжает попытки фальсификации истории: переписывает учебники, искажает факты и сносит памятники. Целью этого является желание посеять вражду между народами России и Белоруссии, разжечь языковой шовинизм, чтобы страны отдалились друг от друга, считает Лавров.

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Министр предложил выход из ситуации «воссозданием объективной картины прошлого».

«В последующем можно было бы подумать над подготовкой общими усилиями монографии, посвященной истории Союзного государства», — Лаврова процитировал ТАСС.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее предупредил, что обстановка вокруг СНГ будет обостряться, о чем свидетельствуют данные разведки. Он указал на милитаризацию стран НАТО и планы «растащить» страны Содружества.