Лавров предрек европейцам нищету из-за санкций против России

В результате введенных против России санкций жители Европы сталкиваются с инфляцией и ухудшением уровня жизни, многим из них грозит нищета. Об этом в ходе интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В Европе ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Появилось даже понятие „новые бедные“. Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета», — сказал дипломат.

Он также отметил, что десятки миллиардов долларов и евро тратятся на вооружение Украины. Лавров напомнил, что Германия объявила о намерении выделить порядка 100 миллиардов долларов на милитаризацию страны.

«Многим в Европе это напоминает о том, что заявление Германии о необходимости превратить её в ведущую европейскую военную державу, может восприниматься некоторыми людьми не столь безобидно», — сказал глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что РФ давно утратила веру в договороспособность и надежность стран Запада и после санкций 2014 года начала полагаться на свои силы и контакты с «надежными партнерами». В результате страна превратилась в «крупнейшую сельскохозяйственную державу», отметил дипломат, хотя ранее долгие импортировала большое количество продовольствия.

Ранее Лавров заявил, что Украина перешла все рамки приличия в требованиях оружия от Запада.