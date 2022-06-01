Лавров заявил, что Украина перешла все рамки приличия в требованиях оружия от Запада

Украинские власти совершенно безапелляционно и «по-хозяйски» требуют от стран Запада поставок оружия, что уже переходит все рамки приличия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передал ТАСС.

«То, чего требует так безапелляционно, по-хозяйски, я бы сказал, киевский режим от своих западных покровителей, <...> переходит все рамки приличия и дипломатического общения», — заявил Лавров.

Глава российского МИД добавил, что если Украине поставят американские системы залпового огня, это может спровоцировать Запад и привести к вовлечению третьих стран в происходящие события.

В Белом доме ранее заявили, что США поставят киевскому режиму РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы, несколько противовоздушных РЛС, дополнительные противотанковые комплексы, в том числе Javelin, а также артиллерийские снаряды, писала «Газета.ru». Поставки предусматривает очередной пакет военной помощи Украине, который оценивается в 700 миллионов долларов, передавал RT.