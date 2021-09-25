Лавров пошутил, что Украина «выбрала» весь допустимый лимит на просьбы к Западу

Москва не собирается просить о том, чтобы США отменили антироссийские санкции, весь лимит на просьбы к Западу уже использовала соседняя Украина. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как сообщило «РИА Новости», дипломат прокомментировал слова со стороны Вашингтона о якобы «вмешательстве» России в американские выборы. Он отметил, что такие заявления делают представители США, которые толком не разобрались в вопросе.

«Это американские манеры, мы к ним привыкли. Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит, и ничего, по-моему, так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься», — пошутил Лавров.

Недавно глава российской дипломатии в шутливой форме обратился к иностранным журналистам, которые ждали его заявлений перед встречей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Лавров призвал работников пера не испытывать удачу перед этой беседой и заверил, что Россия точно не собирается вступать в Североатлантический альянс. Встреча Лаврова и Столтенберга состоялась на полях 76 сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая до 27 сентября проходит в Нью-Йорке.