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    23 сентября 2021, 03:01

    Лавров пошутил о вступлении России в НАТО

    Анастасия Кукова

    Глава МИД России Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН. Перед началом обсуждения он пошутил с иностранными журналистами.

    Скрин видео.

    Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Ребята, можете не испытывать удачу, Россия не собирается вступать в НАТО», — заявил Лавров.

    По данным газеты «Известия», он проведет переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. В начале августа сообщалось, что Россия на генассамблее должна заявить о проблемах в деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    Нынешняя генассамблея продлится до 27 сентября. Лавров выступит на ней 25 сентября.

    Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не поддержал намерение талибов* выступить на 76-й генассамблее ООН. По его мнению, их желание не принесет реального достижения прогресса.

    * — террористическая организация, запрещена в России.