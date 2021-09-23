Лавров пошутил о вступлении России в НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН. Перед началом обсуждения он пошутил с иностранными журналистами.

Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Ребята, можете не испытывать удачу, Россия не собирается вступать в НАТО», — заявил Лавров.

По данным газеты «Известия», он проведет переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. В начале августа сообщалось, что Россия на генассамблее должна заявить о проблемах в деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Нынешняя генассамблея продлится до 27 сентября. Лавров выступит на ней 25 сентября.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не поддержал намерение талибов* выступить на 76-й генассамблее ООН. По его мнению, их желание не принесет реального достижения прогресса.

* — террористическая организация, запрещена в России.