Мир 10 января 2023, 02:24 Глава Минобороны ЮАР обвинила США в давлении на страны Африки за сотрудничество с Россией Глава Минобороны ЮАР Модисе: США давят на страны Африки, сотрудничающие с Россией freepik

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США оказывают давление на страны Африки, поддерживающие сотрудничество с Россией, заявила министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе. Ее слова передала газета The Wall Street Journal.

Модисе так прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг российского судна Lady R. По данным газеты, власти Южно-Африканской Республики отказались сообщить, какой товар перевозило судно, которое якобы принадлежит компании из России «МГ-ФЛОТ». Также в ЮАР не сообщили, что было погружено на него на военно-морской базе в Саймонстауне. Глава Минобороны ЮАР подчеркнула, что из-за сотрудничества с Россией США угрожают не только Южной Африке, сообщила газета.

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Издание утверждает, что инцидент с судном обострил отношения ЮАР и США. Также ситуация с Lady R показывает, как сложно Штатам контролировать соблюдение санкционного режима против России.

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Евросоюз продолжит взаимодействовать с ЮАР по вопросу Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после отказа Южно-Африканской Республики действовать от лица США и ЕС. Власти республики отказались конфисковывать яхту, принадлежащую российскому бизнесмену.