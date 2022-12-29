Власть 29 декабря 2022, 02:53 Лавров оценил деятельность западных стран в ОБСЕ Глава МИД Лавров: Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий РИА «Новости»

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Западные страны используют ОБСЕ как инструмент продвижения своих интересов, а председательствующая Польша снизила результативность работы организации до крайней планки. Об этом РИА «Новости» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что Запад превращает организацию в арену «пропагандистских баталий» и Польша сыграла в этом не последнюю роль.

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«В 2022 году действующим председателем в организации была Польша с ее откровенно антироссийскими установками. По нашей оценке, поляки преуспели лишь в одном: свели результативность работы ОБСЕ к нулю. Это не стало для нас неожиданностью», — сказал Лавров.

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Он напомнил, что ОБСЕ создавалась как площадка для диалога и взаимовыгодного сотрудничества, но последние несколько лет, по мнению министра, организация находится в серьезном кризисе.

Ранее Лавров рассказал о планах России на 2023 год. Страна продолжит защищать благородные цели, сказал политик. Он также пожелал россиянам сохранять оптимизм.