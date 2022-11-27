27 ноября 2022, 13:43
Лавров отменил визит в Минск в связи со смертью главы МИД Белоруссии
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Минск в связи со смертью Макея
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил рабочий визит в Минск в связи со скоропостижной смертью главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Информацию об этом опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.
В министерстве уточнили, что рабочий визит Лаврова изначально планировали на 27–28 ноября. В Минске он должен был посетить совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии.
Реклама
После смерти министра иностранных дел республики Владимира Макея эти мероприятия решили отложить. В МИД добавили, что позже объявят новые сроки визита и совместного заседания коллегий.
Реклама
В российском ведомстве выразили глубокие соболезнования в связи со смертью белорусского министра. Представители МИД России назвали Макея настоящим патриотом республики и высокопрофессиональным дипломатом, который сделал очень многое для развития и расширения партнерства РФ и Белоруссии.
Макей занимал пост главы белорусского МИД с 2012 года. Он скончался 26 ноября на 65-м году жизни.
Белоруссия
Сергей Лавров
МИД РФ
Реклама
Реклама