Власть 27 ноября 2022, 13:43 Лавров отменил визит в Минск в связи со смертью главы МИД Белоруссии МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Минск в связи со смертью Макея РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил рабочий визит в Минск в связи со скоропостижной смертью главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Информацию об этом опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

В министерстве уточнили, что рабочий визит Лаврова изначально планировали на 27–28 ноября. В Минске он должен был посетить совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии.

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После смерти министра иностранных дел республики Владимира Макея эти мероприятия решили отложить. В МИД добавили, что позже объявят новые сроки визита и совместного заседания коллегий.

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В российском ведомстве выразили глубокие соболезнования в связи со смертью белорусского министра. Представители МИД России назвали Макея настоящим патриотом республики и высокопрофессиональным дипломатом, который сделал очень многое для развития и расширения партнерства РФ и Белоруссии.

Макей занимал пост главы белорусского МИД с 2012 года. Он скончался 26 ноября на 65-м году жизни.