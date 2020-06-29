Лавров: около 40 сотрудников МИД заболели COVID-19, один скончался

Коронавирус выявили у десятков сотрудников МИД РФ. Заболели около 40 дипломатов центрального аппарата ведомства и его региональных представительств. Скончался один человек.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил в интервью Антону Красовскому для проекта «Эпидемия» на RT, что в основном дипломаты перенесли COVID-19 в легкой форме.

«Около четырех десятков (заразились — прим. ред.). <…> Один летальный случай», — уточнил глава МИД РФ.

Сотруднику министерства, который скончался из-за коронавирусной инфекции, было 62 года. Его супруга работала в составе бригады скорой помощи. Не исключено, что она оказалась бессимптомным носителем COVID-19.

Лавров подчеркнул, что «примерно половина сотрудников» министерства работают удаленно с начала эпидемии. В министерстве строго следуют всем рекомендациям Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Москвы.

В России, по последним данным, выявили уже 641 156 больных COVID-19. Поправились более 400 тысяч россиян. Умерло 9166 человек. По мнению ученых, заболевание могло появиться в Испании еще в марте 2019 года.