Число вылечившихся от COVID-19 в России превысило 400 тысяч

Число подтвержденных случаев COVID-19 в России неуклонно снижается. За последние сутки в стране выявили 6719 инфицированных в 83 регионах. А количество вылечившихся перевалило за 400 тысяч.

Среди тех, у кого выявили коронавирус, у 31,6% не было клинических проявлений болезни. Всего с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 641 156 россиян. Выздороветь удалось уже 403 430 пациентам: за последние 24 часа врачи выписали еще 4343 человек. Скончались 9166 заболевших (+93).

В Москве у врачей стало на 782 пациентов с COVID-19 больше. В Московской области коронавирус выявили у 335 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе — у 277. В пятерку регионов по выявленным случаем вошла Иркутская область, где 236 положительных тестов на инфекцию за сутки и Санкт-Петербург (219 новых случаев).

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Специалисты провели уже более 19,3 миллиона тестов на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за минувшие сутки, уточнили в Роспотребнадзоре, сделано 289,4 тысячи анализов. Медики наблюдают за состоянием 297 181 человека, у которых подозревают коронавирус.

Только в Московской области на 29 июня сделали 1 008 205 лабораторных исследований на наличие вируса. Пробы в том числе брали у людей, вернувшихся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Тесты на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Обследование при желании можно пройти в частных клиниках.

Специалисты давно выяснили, что мужчины обычно тяжелее переносят COVID-19, чем женщины. Оказалось, что для брутальных представителей сильного пола болезнь может обернуться еще более серьезным течением. Вирус непросто переносят и те, у кого есть лишний вес, а также люди пожилого возраста.

В России уже испытывают вакцину от коронавируса на людях. У добровольцев нет негативных последствий для здоровья после введения препарата.