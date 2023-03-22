Власть 22 марта 2023, 16:16 Лавров обвинил Запад в блокировке документов, запрещающих применение снарядов с ураном Глава МИД Лавров: США и Британия против принятия документов, запрещающих снаряды с ураном РИА «Новости»

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Ряд ведущих стран препятствуют принятию резолюций, запрещающих использование снарядов с обедненным ураном, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, в числе таких государств — США, Великобритания и Франция. Трансляцию его выступления провели на YouTube-канале министерства.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил — применение боеприпасов с ураном в Югославии и Ираке привело к резкому росту заболеваемости раком. Тогда пострадали десятки тысяч как мирных жителей, так и солдат НАТО, отметил Сергей Лавров. Он уточнил, что пока запрещающего такие снаряды документа нет.

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«Такой конвенции пока еще нет, потому что этому препятствует целый ряд стран, разработке такого документа, в том числе и ведущие западные страны», — подчеркнул глава МИД и добавил, что против принятия норм постоянно выступают представители США, Франции и Великобритании.

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Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди пообещала передать для нужд ВСУ бронебойные снаряды с обедненным ураном. Россия воспринимает это решение как шаг в направлении эскалации конфликта, отметил Лавров.